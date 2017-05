Español

Diamond Bright Cleaning: el sueño de Stella Hernández

By Jesika Millano

AL DIA TODAY

SEBASTIAN — En busca de un mejor futuro, Stella Hernández, decidió dejar su trabajo como empleada pública en su ciudad Cali, Colombia, para emigrar a Estados Unidos.

Al llegar a este país, se enfrentó a la realidad de dejar de lucir elegante para dedicarse a un nuevo oficio: limpiar casas. No obstante, su segundo reto fue el idioma. En ese entonces, en el año 1997, Stella empezaba de nuevo otra vida. Mientras laboraba de día haciendo limpiezas; de noche estudiaba inglés.

“Fue traumático no saber inglés porque me daba miedo salir a la calle. Mi esposo se iba a trabajar y me dejaba las llaves del carro y yo salía y me estacionaba en un parquedadero a llorar de frustración”, narró.

No obstante, enfatizó que aunque pasaron meses para aprender el idioma, una vez que se adaptó al sistema americano se sintió acogida. “Adoro mi país y extraño mi gente pero Estados Unidos me ha dado oportunidades que soñe. Me considero una inmigrante feliz”, contó Hernández.

Hace más de 11 años, Hernández fundó su propia compañía: Diamond Bright Cleaning Inc. Su buen desempeño y experiencia le hicieron gozar de la reputación necesaria para aprovechar la oportunidad de abrirse campo desde su propio negocio.

“Cuando trabajaba para las compañias de lim-pieza, los clientes pedian que fuera Stella la que limpiara sus viviendas y vi que era buena oportunidad para ponerle un nombre a lo que hacia”, narró Hernández.

Actualmente tiene más de 18 años de experiencia en el área. “Lo más satisfactorio es el agradecimiento del cliente porque le gusta lo que hago. Desde mi propia compañía me esmero para que la experiencia de las personas que disponen de nuestros servicios sea de profundo descanso para renovar la energía necesaria que brindan los espacios limpios. Cada vez que Diamond Bright Cleaning Inc llega a limpiar un espacio nuestro objetivo final es dejarlo brillante y limpio como un diamante”.

Su negocio es cien por ciento familiar y Stella sostiene que ha sido un éxito. “Pasé la prueba con la recesión económica pese a que el negocio daba sus primeros pasos”, mencionó la propietaria de Diamond Bright Cleaning Inc.

Agregó que su trabajo le apasiona y le agradece a su madre, quien desde pequeña le inculcó como disciplina ayudar en los quehaceres del hogar luego de la escuela. “No se estudia para esto, pero gracias a la organización que me enseñó mi mamá, yo he tenido éxito desde mi propia empresa”, dijo Stella.

Diamond Bright Cleaning Inc comenzó como un negocio local, pero desde entonces se ha expandido en todos los condados de Vero Beach, Sebastian, Gifford, Micco, Barefoot Bay, Fellsmere, Brevard y Martin.

El servicio más demandado por los clientes de Stella, es la limpieza residencial y comercial. Sin embargo, Diamond Bright Cleaning Inc ofrece el lavado a presión de ventanas; así como la limpieza antes y después de eventos importantes, casas modelos y la organización de garajes, patios, arma-rios y áreas de piscina.

“Nuestros clientes solicitan nuestros servicios a través de una llamada al (772) 388-3649. De acuerdo a la solicitud ofrecemos un presupuesto ajustado a las necesidades de las personas”, añadió Stella.