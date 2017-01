Español

The Volvo Store presenta nueva tecnología en autos

Por Jesika Millano

Para AL DÍA TODAY

WINTER PARK— Para The Volvo Store, las necesidades de movilidad están evolucionando, así como las expectativas de sus clientes quienes no sólo ven en Volvo autos inteligentes sino además vehículos más seguros, menos contaminantes con recorridos más rápidos y menos tránsito vial.

El interés de Volvo es apuntar a la tecnología para ofrecer experiencias de manejo de confort y evitar así, los riesgos de accidente por distracciones en el trayecto.

The Volvo Store es un concesionario autorizado de Volvo, y está situado en 1051 W Webster Ave, Winter Park, FL 32789 desde hace más de cuarenta años. Cuenta con un departamento de ventas y servicio profesional orien-tado a suplir las necesidades de movilidad de la comunidad de la Florida Central.

Christopher Shimp, manager de The Volvo Store, argumentó que el 90% de los accidentes viales se deben a distracciones del conductor. Es por ello que Volvo, en su historia de innovación, ha apostado a la creación de vehículos para prevenir accidentes.

Se trata de vehículos que puedan conducir de manera independiente para prevenir accidentes.

Dentro de la línea de autos que ofrece The Volvo Store, este año entró al mundo del transporte del futuro con su versión de manejo semiautónomo del nuevo Volvo XC90 y el Volvo S90. Este último, incluye la versión más reciente de Pilot Assist, el cual conduce de manera semiautónoma a una velocidad de hasta 130 km por hora.

“La experiencia ha sido satisfactoria. En el 2016, vendimos 150 vehículos Volvo XC90 debido a que muchos clientes se sintieron atraídos por sus características y por esta experiencia de manejo más innovadora”, contó Shimp.

Pese a que los precios de estos vehículos son elevados a diferencia del resto, afirma el manager de The Volvo Store, que por su máxima exclusividad los clientes no escatiman en costos si se trata de adquirir un vehículo inteligente de Volvo que goza de buena reputación por su seguridad, la cual no tiene precio.

“Consiste en apretar un botón y el carro maneja solo hasta 80 millas por hora. Con Pilot Assist la conducción es más fácil y relajada porque este sistema ayuda a mantener el Volvo a una velocidad fija o a una distancia predeterminada respecto a otros vehículos y ayuda a mantener el carro en el centro del carril con pequeñas correcciones de la dirección”, explicó Shimp.

Ernie LaSalle, asistente de ventas en The Volvo Store, destaca que la idea es competir con las mejores compañías de vehículos de lujo. “Las caracte-rísticas de los vehículos han cambiado tanto que el trabajo es promocionar las nuevas funcionalidades de los autos dotados de una potencia especial y conducción prodigiosa”, precisó LaSalle.

Volvo maneja vehículos de lujo y su promedio de ventas mensualmente es de 8 autos. Los sueños futuristas de Volvo van en ascenso, y la meta no es solo hacer autos más autónomos; también se tiene previsto para el 2018 abrir su primera fábrica en Estados Unidos. Y es que para Volvo es muy importante el mercado de EE.UU y su crecimiento en este país.

Sin duda, Volvo es sinónimo de seguridad para sus clientes. “Una de las cosas más importantes que hizo fue la invención del cinturón de seguridad de tres puntos, el cual decidió patentar, pero no res-

tringir su uso, para que todos los fabricantes de autos pudieran incluirlo en sus vehículos”, narró LaSalle.

Para más información, llamar al (407) 628-0550. Ernie LaSalle lo atenderá en español.