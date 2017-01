Counties

Quality Auto Repair offers high quality solutions for vehicles

Por Jesika Millano

Para AL DÍA TODAY

MELBOURNE — A knowledge and passion for cars is something that is in his DNA. From a young age the games he played were about building and rebuilding whatever object he came across. There were not many tools and cars within his home; his first experience near a motor was when he was 8 years old and helped his father repair the family car, a 1967 make. Since then, he has been hooked by this trade, and although his initial plans were not geared towards becoming a mechanic, circumstance had its way.

For 45 year old Peruvian Hans Loechle, a specialization in the latest technology surrounding automobile production and service along with a use of quality standard equipment and tools are what makes him stand out.

Loechle arrived in the US from Peru 10 years ago. In 2006, he received an invitation from other countrymen who offered him a job as a mechanic.

However, due to the economic downturn, the shop he worked at closed its doors in 2009 and Hans moved to Orlando to work at a latin grocery for 7 months. He later met the owner of a mechanic repair shop who offered him work at his business. “Back then, I had the fortune to meet very good people, one of them was the man who hired me at his shop. I started working as a mechanic and later was promoted to business administrator in 2012”, he told.

Among the good people he met in 2009 was Ghazal Naeinian, now his wife. She worked in the finance department of a used car dealership that belonged to the same owner.

In 2010, Ghazal and Hans were married and united in their love of cars they decided to make an offer for the repair shop which was in financial checkmate. From their purchase, they kept the name “Quality Auto Repair”. Though Hans assures his first thought was to open a restaurant because cooking is another one of his passions.

Not only has this Iranian-Peruvian couple merged their lives in a common business, but also in a magnificent fusion of their roots. They both reassure they have more cultural similarities than differences. Hans says his culture is very much alike his wife’s because of the warmth and kindness of helping one another. He also points out that many Iranian dishes are not to far off from his native cuisine.

Since July 2014, Quality Auto Repair is headed by Ghazal Naeinian. Although Hans had to spend a year away in Malaysia to help his in-laws with their business, he quickly got back into the swing of things when he arrived home in March 2015. Their mechanic shop specializes in repairs and maintenance for all types of vehicles. “Our clients are always at the center of our attention and our goal is to find the best solution in each situation. We work to keep finding the best and fastest solutions each day”, Loechle expressed.

One of the greatest assets of Quality Auto Repair is their team. Practice and experience was key to the success of this mechanic shop where service is offered for all makes and models.

“Only a great team can reach great objectives. Our personnel is not only trained at our shop but also had ample previous experience. This has allowed us to create a work routine that is recognized by all and goes hand in hand with our values”, upholded Ghazal Naeinian, executive director.

Her staff possesses a high degree of both education and experience and is comprised by: Walter Lombard, previous shop owner and New York native with 35 years experience who has worked at Quality Auto repair since 2012, and Randy Thompson, federally certified and former Air Force mechanic.

Rates at Quality Auto Repair average $95; but there are currently $69.95 specials. “We offer discounts, such as an oil and air filter change for $35”, said Hans Loechle. Not only do the affordable prices make this shop an ideal place, but also the quality that guarantees each client’s trust that there will be no issues with their vehicles.

At Quality Auto Repair, located at 265 S Wickham Rd Ste 102, Melbourne, FL 32904, services include air conditioning, front axle, brake, carburetor, gearbox, clutch, suspension, alignment, balance, and motor repair. For more information call 321-722-9916.

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Quality Auto Repair ofrece soluciones de alta calidad para su vehículo

Por Jesika Millano

Para AL DÍA TODAY

MELBOURNE — El conocimiento y la pasión por los automóviles es algo que lleva en su ADN. Desde pequeño la mayoría de sus juegos estaban hechos para desarmar y armar cuanto objeto se le atravesaba.

En su entorno familiar no estuvo rodeado por autos ni herramientas. La experiencia más cercana a los motores fue cuando tenía 8 años y ayudó a su padre a reparar su auto, un mo-delo del año 1967. Desde entonces, quedó hechizado de forma instantánea por este oficio y aunque en sus planes iniciales no contempló convertirse en mecánico de profesión, las circunstancias así lo quisieron.

Se trata de Hans Loechle, un peruano de 45 años de edad especializado con los conocimientos tecnológicos en los procesos de producción y servicios a vehículos automotrices utilizando equipos y he-rramientas adecuadas de

acuerdo a normas de calidad y las especificaciones técnicas de referencia.

Proveniente de Perú, Loechle arribó a Estados Unidos hace diez años; específicamente en el 2006 por invitación de otros coterráneos quienes le ofrecieron trabajo en un taller de mecánica.

Sin embargo, por cuestiones económicas el negoció quebró en el 2009 y Hans se trasladó a Orlando para laborar en una tienda latina en la que duró 7 meses, luego de que conociera a un dueño de un taller quién le ofreció empleo en su negocio.

“En ese entonces, tuve la suerte de conocer muchas personas buenas, una de ellas fue la persona que me dio trabajo en su taller. Empecé como mecánico y luego de un tiempo me ascendió a administrador del negocio hasta el 2012 fecha en la que desempeñé este cargo”, relató.

Entre esa suerte de conocer buenas personas, para el 2009, Hans también conoció a su actual esposa Ghazal Naeinian. Ella trabajaba en el área de finanzas de un negocio de venta de vehículos usados que además hacía parte del taller automotriz.

Fue en el 2010, cuan-do Ghazal y Hans contrajeron matrimonio y unidos por la misma pasión de los autos ambos decidieron comprar el taller que estaba en jaque financieramente. Desde su adquisición, el negocio ha conservado su nombre “Quality Auto Repair”. Aunque él asegura que la idea principal era abrir un restaurante porque otra de sus pasiones es la cocina.

Esta pareja, él peruano y ella iraní, no sólo han compaginado muy bien sus vidas en este negocio, sino además en su matrimonio marcado por la transculturización. Y es que han logrado una magnifica fusión en las similitudes de sus raíces. Ambos aseguran que tienen más semejanzas que diferencias. Hans, asegura que su cultura se identifica mucho a la de su esposa por la calidez de su gente y la bondad de ayudarse unos con otros; además alega que algunos platos de la gastronomía iraní no están lejos de ser iguales a los de su país.

Desde julio de 2014, “Quality Auto Repair”, es dirigido por Ghazal Naeinian. Y pese a que, Hans Loechle debió ausentarse un año para ayudar en los negocios de sus suegros en Malasia; desde marzo de 2015 arribó nuevamente para administrar junto a su esposa el taller; un lugar dedicado a la reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos.

“En el centro de dicha actividad siempre están nuestros clientes, buscar la mejor solución para cada uno de ellos es nuestro mayor objetivo. Cada cliente necesita y requiere una solución diferente, trabajamos cada día para conseguir que esa solución sea rápida y de calidad”, expresó Loechle.

Una de las grandes apuestas de Quality Auto Repair es su equipo humano. En un taller es muy importante la práctica y la experiencia, y en este lugar trabajar con todas las marcas y todos los modelos de vehículos lo ubica en un lugar privilegiado.

“Solo con un gran equipo se pueden conseguir grandes objetivos. Nuestro personal no sólo se ha formado en nuestra empresa sino que además ya poseían una amplia experiencia, lo que ha permitido crear una forma de trabajar reconocida por todos y que va de la mano de nuestros valores”, sostuvo Ghazal Naeinian, directora ejecutiva.

Su personal del más alto grado de capacitación, experiencia y actitud está conformado por Walter Labombard, oriundo de Nueva York, con 35 años de experiencia en el oficio. Además de haber laborado en su propio taller desde el 2012 trabaja para Quality Auto Repair. Randy Thompson, quien también hace parte del equipo es mecánico de la Fuerza Aérea con certificación federal en su profesión.

Una tarifa normal en Quality Auto Repair se ubica en los 95 dólares; sin embargo existe una oferta de 69.95 dólares la hora. “Hacemos cons-

tantes descuentos. Actual-mente manejamos una promoción en el cambio de aceite y filtro todo incluido por 35 dólares”, dijo Hans Loechle.

No sólo sus asequibles precios, catalogan a este taller como el lugar ideal, sino también sus servicios de calidad que garantizan al cliente la con-fianza de que su vehículo no dará problemas.

En Quality Auto Repair, ubicado en 265 S Wickham Rd, Ste 102; Melbourne, FL 32904; los servicios van desde reparación de aire acondicionado, tren delantero, frenos, carburación, cajas de velocidades, embragues, suspensión, alineación y balanceo, reparación y rectificación de motores, entre otros. Para más información llamar al 321-722-9916.