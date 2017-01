Counties

Southeastern Honda expands services with a new used car dealership

Por Jesika Millano

Para AL DÍA TODAY

PALM BAY — Si vas a comprar un auto de segunda mano, la primera duda que te asaltará será si hacerlo a un particular o a un concesionario.

Uno de los puntos a considerar es que si el auto sufre un problema que viene provocado por cualquier falla ya presente a la hora de adquirirlo, el concesionario siempre va a responder porque es una empresa y además de su obligación legal con la garantía, se juega el prestigio.

Whereas an individual seller can easily disappear, leaving the buyer with a problem at hand.

When considering how to offer an edge on competitors, Southeastern Honda of Palm Bay opened a space for the sale of used cars. Such a demand is available in a town where buying a quality used car can be a real hassle.

Despite there being a wide range of used car dealerships to explore, there is no guarantee of a wide range of inventory to satisfy consumer’s needs.

John Molloy, sales director at Southeastern Honda, assures they not only count on an extensive line of models but also on top notch quality.

Jaime Moreno is one of the more than 20 monthly customers at Southeastern Honda. This buyer says he has purchased two vehicles at this dealership because he needed cars that had a good price, guarantee and shape.

“I am a satisfied client, not only because of the great customer service that met my specifications, but also for the name Honda backs in the market”, Moreno said.

Ángel Ortiz is one of the 16 salesmen that work at Southeastern Honda. With more than 8 years of experience at this dealership, he assures customer service is of supreme importance.

“Due to Honda’s trajectory, it’s vehicles carry the prestige associated with the best of pro-ducts and when a vendor believes in what he is selling he will sell no less. Honda is one one of the top selling businesses”, Ortiz said.

John Molloy, sales director, explained that prices for used cars range from $5k and above, while new cars go from $16,500 to $47k.

Among the approximately 20 monthly sold vehicles, 65% of sales come from new vehicles. Top reasons include warranties and low monthly payments.

Southeastern Honda of Palm Bay has more than 40 years of experience in the local market. As part of the new and used car dealership, a team of well trained and highly qualified customer service professionals and certified technicians offer services from maintenance scheduling to routine repairs with the latest technology.

“We focus on assuring our clients obtain the best and most adequate financing option at the most competitive prices”, John Molloy emphasized.

Southeastern Honda counts with a quick pre-approval service to qualify for one of their financing programs. They also provide a pricing calculator to estimate total buying costs and monthly payments.

Southeastern Honda is located on 3125 US Highway 1, Palm Bay, FL 32905. For more information, call 321-984-4224.

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Southeastern Honda crece con nuevo concesionario de autos usados

Por Jesika Millano

Para AL DÍA TODAY

PALM BAY — Si vas a comprar un auto de segunda mano, la primera duda que te asaltará será si hacerlo a un particular o a un con-

cesionario.

Uno de los puntos a considerar es que si el auto sufre un problema que viene provocado por cualquier falla ya presente a la hora de adquirirlo, el concesionario siempre va a responder porque es una empresa y además de su obligación legal con la garantía, se juega el prestigio.

Un vendedor particular puede desaparecer fácilmente, dejando al comprador solo ante un posible problema.

Pensando en ofrecer ventajas, recientemente Southeastern Honda en Palm Bay abrió un nuevo espacio para la venta de autos usados. Y es que la búsqueda de un vehículo de segunda mano de calidad en esta ciudad puede ser una experiencia realmente difícil.

Pese a que existe una variedad de concesiona-rios de automóviles usados para explorar, no existe la certeza de que tengan un amplio inventario para satisfacer las necesidades de los clientes.

John Molloy, director de ventas del sureste de Honda, aseguró que no solo cuentan una extensa línea de modelos sino que además son de alta calidad.

Jaime Moreno, es uno de los más de 20 clientes que mensualmente compran autos en Southeastern Honda. Este comprador relató que ha adquirido dos autos usados en este concesionario porque los ha necesitado y por el factor precio, aunque también asegura que fue atraído por las garantías y el buen estado.

“Soy un cliente sa-tisfecho, no sólo por el magnífico servicio y la excelente atención del ven-dedor que estuvo atento a mis requerimientos, sino además por la responsabilidad de Honda en el mercado”, dijo Moreno.

Ángel Ortiz, es uno de los 16 vendedores de autos que labora en Southeastern Honda. Con más de 8 años de experiencia en este concesionario, asegura que el servicio al cliente es sumamente importante.

“Debido a la trayectoria de Honda, sus vehículos ya gozan del prestigio que hace que los clientes reconozcan sus productos como el mejor y cuando uno como vendedor cree en lo que ofrece no quie-re vender otra cosa más. Honda es uno de los negocios que más vende”, precisó Ortiz.

John Molloy, director de ventas, explicó que los precios en autos usados rondan los 5 mil dólares en adelante. Mientras que un carro nuevo oscila entre los 16 mil 500 hasta 47 mil dólares.

Entre los aproximadamente 20 autos nuevos y usados que se venden al mes, un 65% de las ventas corresponden a vehículos nuevos. La razón además de las garantías son sus bajas cuotas de pago.

Southeastern en Palm Bay tiene más de 40 años en el mercado. Además de su concesionario de autos nuevos y usados; y personal de ventas calificado cuenta además con un centro de servicio que a través de técnicos certificados ofrece mantenimiento o reparaciones de rutina con la última tecnología de

diagnóstico.

“Nos enfocamos en asegurar que nuestros clientes obtengan el programa de financiación más adecuado a los precios más competitivos”, enfatizó John Molloy.

Southeastern Honda tiene al servicio un formulario de pre – aprobación rápida para calificar para uno de sus programas de financiación. Además, pone a su disposición una calculadora de pagos para estimar su poder de compra y los pagos mensuales.

Southeastern Honda está ubicado en 3125 US Highway 1; Palm Bay, FL 32905. Para más información llamar al 321-984-4224.